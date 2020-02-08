https://static.news.ru/photo/24e4ae92-4b33-11ea-9200-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pan Yulong/Xinhua/Global Look Press

Испанский минздрав сообщил о втором человеке, заболевшем пневмонией, вызванной вспышкой китайского коронавируса.

Как отметили в ведомстве, один из четырёх образцов, отправленных из Пальма-де-Майорка, оказался положительным, сообщает El Pais. Заболевшим оказался гражданин Великобритании, который подцепил коронавирус 2019-nCoV на горнолыжном курорте во Франции. Его жена и две дочери прошли все анализы, и на данный момент признаков нового типа пневмонии у них нет.

Пациент с положительными результатами на коронавирус изолирован в больнице Son Espases, рассказал руководитель Центра координации предупреждений и чрезвычайных ситуаций французского минздрава Фернандо Симон.

Мужчина в добром здравии, здоров, практически не имеет симптомов, но, пока он положительный, — пояснил Симон.

По словам главы экстренного центра, сейчас власти Балеарских островов пытаются найти всех, кто мог контактировать с британцем. Симон также предупредил о вероятности наличия коронавируса у жены и дочерей пациента. Он пояснил, что тесты могут не показывать положительный результат на очень ранних стадиях.

Как писал NEWS.ru, в воскресенье четвёртый случай заражения коронавирусом зафиксировали и в Великобритании.