Испанский минздрав сообщил о втором человеке, заболевшем пневмонией, вызванной вспышкой китайского коронавируса.
Как отметили в ведомстве, один из четырёх образцов, отправленных из Пальма-де-Майорка, оказался положительным,
Пациент с положительными результатами на коронавирус изолирован в больнице Son Espases, рассказал руководитель Центра координации предупреждений и чрезвычайных ситуаций французского минздрава Фернандо Симон.
Мужчина в добром здравии, здоров, практически не имеет симптомов, но, пока он положительный, — пояснил Симон.
По словам главы экстренного центра, сейчас власти Балеарских островов пытаются найти всех, кто мог контактировать с британцем. Симон также предупредил о вероятности наличия коронавируса у жены и дочерей пациента. Он пояснил, что тесты могут не показывать положительный результат на очень ранних стадиях.
Как писал NEWS.ru, в воскресенье четвёртый случай заражения коронавирусом зафиксировали и в Великобритании.
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