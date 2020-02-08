https://static.news.ru/photo/abc5ae1a-4b2f-11ea-bfda-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dinendra Haria/Keystone Press Agency/Global Look Press

Главный врач Великобритании Крис Уитти заявил о том, что число заболевших новым типом пневмонии, вызванной вспышкой коронавируса 2019-nCoV, в стране увеличилось до четырёх.

Как пояснил Уитти, в воскресенье медики обнаружили ещё одного заразившегося, передаёт РИА Новости.

Новый пациент заразился во Франции путем передачи вируса от уже заразившегося и выявленного ранее человека, — сказано в заявлении британского главврача.

Сейчас, заверил Уитти, врачи и эксперты выясняют, с кем общались заболевшие. Четвёртый пациент, поступивший 9 февраля в одну из больниц Лондона, на данный момент уже получает всю необходимую помощь.

Китайские власти предупредили Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) об эпидемии коронавируса 31 декабря 2019 года. Она началась в городе Ухань, а затем распространилась по всему Китаю и миру. Общее число заражённых — 37 549 человек, умерли — 813.

Как писал NEWS.ru, более 3600 пассажиров и членов экипажа круизного лайнера World Dream, который встал на карантин у берегов Гонконга из-за 2019-nCoV, смогут покинуть корабль.