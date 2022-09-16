В Херсоне предупредили об опасности повторного ракетного удара по городу Администрация Херсонской области сообщила об опасности повторного ракетного удара по городу

Фото: Максим Тищенко/ТАСС

В Херсоне сохраняется повышенная опасность повторного ракетного удара, сообщила администрация области в Telegram. Ранее днем по зданию администрации региона в городе был нанесен ракетный удар, есть погибшие и раненые.

В Херсоне сохраняется повышенная опасность повторного ракетного удара. Просим всех граждан сохранять спокойствие и обходить все административные здания. По возможности оставайтесь дома, — указано в сообщении.

При этом администрация области продолжает работу.

Ракетный удар по центру Херсона был нанесен сегодня утром. По словам замглавы ВГА региона Кирилла Стремоусова, ВСУ нанесли мощный удар по зданию администрации: рядом с ним упали не менее 5 ракет. Работающие на месте корреспонденты отмечают, что огонь мог вестись из РСЗО HIMARS. Обстрел был произведен во время совещания глав администраций и округов. Согласно сведениям замглавы ВГА региона Катерины Губаревой, ранена начальник департамента труда и социальной политики Херсонской области Алла Бархатнова, ее водитель погиб.

Накануне местные жители и журналисты также сообщали, что в Херсоне прогремело несколько взрывов: в городе было слышно пять хлопков подряд. Предположительно, могла сработать ПВО.