В Херсоне сообщили об уничтожении почти всех диверсантов ВСУ Замглавы администрации Херсонской области Стремоусов заявил об уничтожении почти всех диверсантов ВСУ в регионе

Фото: Кирилл Нортон/РИА Новости

Российские военнослужащие в зоне проведения специальной военной операции

Большая часть диверсионных групп ВСУ в Херсонской области уничтожена, сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов в Telegram, добавив, что их пособники были отправлены в тюрьмы. По словам Стремоусова, главными целями диверсантов были представители новой власти в области.

Касательно диверсионно-разведывательных групп, покушений на меня, моих коллег, убийства моих коллег, скажу откровенно: практически все группы уничтожены, пособники находятся в тюрьмах, — сказал замглавы администрации.

Ранее Стремоусов заявил, что украинским властям следует забыть о Херсонской области и перестать фантазировать на тему ее возвращения под контроль Киева. Планы по вхождению региона в состав России остаются в силе, и подготовка к этому продолжается. Стремоусов добавил, что тысячи жителей области уже получили российские паспорта.

Накануне вечером в Херсонской области был задержан бывший сотрудник Вооруженных сил Украины, который, предположительно, занимался подготовкой несовершеннолетних диверсантов. У него были изъяты восемь различных мин, семь минных взрывателей, граната Ф-1, патроны, девять бронежилетов, 12 разгрузок, 57 комплектов военной униформы, семь радиостанций, агитационные плакаты, экстремистская литература.