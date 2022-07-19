Власти Херсонской области призвали Киев забыть о регионе Замглавы ВГА Стремоусов: Киеву следует забыть о Херсонской области

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Украина. Херсон. Российский военнослужащий на посту в Парке Славы

Украинским властям следует забыть о Херсонской области и перестать фантазировать на тему ее возвращения под контроль Киева. Планы по вхождению региона в состав России остаются в силе, и подготовка к этому продолжается, рассказал РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) области Кирилл Стремоусов.

Киеву стоит забыть Херсонскую область и никогда не вспоминать, особенно в каких-то фантазиях, что будут освобождать, о ночи бандеровцев в Херсоне и прочее, все это невозможно, — цитирует его агентство.

Стремоусов добавил, что тысячи жителей области уже получили российские паспорта. Подготовка к референдуму о вхождении региона в состав РФ продолжается.

Ранее он заверил, что референдум состоится в любом случае. При этом Стремоусов не стал называть конкретную дату голосования. Он пояснил, что власти стараются избежать превращения в популистов, озвучивая даты, в которых нет полной уверенности.