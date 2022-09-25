В Херсоне прогремело около 20 взрывов

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Около 20 мощных взрывов прогремели в Херсоне. В небе над городом видны следы работы систем противовоздушной обороны, передает корреспондент РИА Новости. О пострадавших пока не сообщается.

В небе над городом видны следы работы ПВО, — говорится в сообщении.

Корреспондент ТАСС в свою очередь сообщил, что над Херсоном российские силы ПВО, предположительно, запустили не менее 10 ракет.

25 сентября ВСУ нанесли удар по центру Херсона. В частности, ракетному обстрелу подверглась гостиница, в которой находились мирные жители. Военнослужащие украинской армии использовали для атаки РСЗО американского производства HIMARS, есть погибшие, среди них бывший нардеп Верховной рады Алексей Журавко. В гостинице находилась съемочная группа RT, оператора которой придавило бетонными плитами. Серьезных травм мужчина не получил.