В Харькове прозвучали четыре взрыва

Фото: IMAGO/Dmytro Nikolaienko/Global Look Press

В Харькове произошло четыре мощных взрыва, сообщил мэр Игорь Терехов в своем Telegram-канале. На фото с места событий столб дыма над городом.

По словам главы Харькова, причиной взрывов стали прилеты снарядов.

Ранее 22 февраля украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепре, Сумах и Херсоне.

При этом врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что украинские войска могут нарастить количество обстрелов в ближайшее время. По его мнению, причиной усиления огня являются праздники.

Накануне, 21 февраля, ВСУ выпустили семь снарядов по двум населенным пунктам Глушковского района Курской области. По словам губернатора Романа Старовойта, в результате обстрела есть разрушения инфраструктуры, но жители не пострадали.