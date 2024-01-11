В Харькове прогремели два взрыва

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press

В Харькове прогремели два взрыва, передает Telegram-канал украинского телеканала «Общественное». По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области объявлена воздушная тревога. Местные власти не прокомментировали ситуацию.

Наши корреспонденты сообщили о двух взрывах в городе, — отметил телеканал.

Сегодня днем в Харькове прогремела серия взрывов. Кроме того, согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в регионе прозвучала сирена воздушной тревоги.

Также взрывы произошли в Днепропетровске, Кривом Роге, подконтрольной Киеву части Запорожья, Харькове и Харьковской области. Жители Хмельницкой области при этом заявили о грохоте вблизи Староконстантинова, где располагается военный аэродром ВСУ.

Ранее военный корреспондент Александр Коц заявлял о неизбежности взятия Харькова под контроль российских войск. По мнению журналиста, только так можно защитить Белгород от обстрелов. Он отметил, в частности, что расстояние между двумя городами по прямой составляет примерно 70 километров, при этом максимальная дальность стрельбы из РСЗО HIMARS достигает 84 километра. Это дает возможность бить по российскому городу из городской застройки, уточнил аналитик.