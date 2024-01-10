В Харькове прогремела серия взрывов

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Серия взрывов прозвучала в Харькове, сообщил Telegram-канале «Общественное». Подробности происшествия не приводятся.

В Харькове раздалось несколько взрывов, сообщают наши корреспонденты, — говорится в публикации.

Кроме того, согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Харьковской области объявлена воздушная тревога.

Ранее украинские СМИ сообщали, что серия взрывов прогремела в Херсоне, находящемся под контролем Киева. После них в некоторых районах города пропало электроснабжение. Воздушная тревога в городе не объявлялась.

Кроме того, стало известно, что взрывы произошли в Днепропетровске, Кривом Роге, подконтрольной Киеву части Запорожья, Харькове и Харьковской области. Жители Хмельницкой области при этом заявили о грохоте вблизи Староконстантинова. Там располагается военный аэродром ВСУ.

В свою очередь, военный корреспондент КП Александр Коц заявлял о неизбежности взятия Харькова под контроль российских войск. По мнению журналиста, только так можно защитить Белгород от обстрелов. Он отметил, в частности, что расстояние между двумя городами по прямой составляет примерно 70 километров. При этом максимальная дальность стрельбы из РСЗО HIMARS достигает 84 километра. Это дает возможность бить по российскому городу из городской застройки.