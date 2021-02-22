В Греции сообщили об осложнениях после вакцинации от коронавируса

https://static.news.ru/photo/9effdeca-75e1-11eb-b0d4-96000091f725_660.jpg Фото: Giorgos Efstathiou via www.imago-images.de/Global Look Press

В Греции столкнулись с осложнениями у пациентов после вакцинации от коронавирусной инфекции. Как рассказала на брифинге глава Национального комитета по вакцинации Мария Теодориду, в стране выявлено пять случаев, когда прививка дала серьёзные побочные эффекты.

По её словам, у пациентов развилась сильная аллергическая реакция на препарат. По словам Теодориду, со всеми этими ситуациями медики оперативно справились. Также она сообщила ещё об одном случае, связь которого с вакцинацией пока не подтверждена.

С момента начала массовых прививок от коронавируса 27 декабря в Греции получили вакцины 730 тысяч человек. Как заметил генеральный секретарь национальной первичной медико-санитарной помощи Мариос Фемистоклеус, темпы вакцинации растут.

Мы находимся на четвёртом месте по ежедневному количеству прививок за последние недели в сравнении с другими странами ЕС, — сообщил он.

В Греции вакцинация осуществляется препаратами Pfizer, Moderna и AstraZeneca. По словам Фемистоклеуса, поставки продолжаются в соответствии с графиком, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что власти автономного сообщества Галисия (Испания) намерены обязать население региона вакцинироваться от коронавирусной инфекции. Региональное правительство может одобрить соответствующую инициативу уже в ближайшее время. За отказ вакцинироваться могут ввести штраф в размере от €1 тысячи до €3 тысяч. В исключительных случаях взыскание может достигнуть €60 тысяч.