Власти региона Испании могут сделать вакцинацию от COVID-19 обязательной

https://static.news.ru/photo/9f9f794a-75d1-11eb-b0bf-96000091f725_660.jpg Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти автономного сообщества Галисия (Испания) намерены обязать население региона вакцинироваться от коронавирусной инфекции.

По информацию телеканала La Sexta, региональные власти могут одобрить соответствующую инициативу уже в ближайшее время. За отказ вакцинироваться могут ввести штраф в размере от €1 тысячи до €3 тысяч. В исключительных случаях взыскание может достигнуть €60 тысяч, утверждает телеканал.

Прививочная кампания в Испании стартовала 27 декабря 2020 года. К настоящему времени в стране сделано более 3 млн прививок. Процедура носит добровольный характер. В столичном регионе массовая вакцинация начнётся в апреле.

За время пандемии в Испании выявили более 3,1 млн случаев COVID-19, свыше 67,6 тысячи больных скончались. До мая в стране будет действовать режим повышенной готовности.

Ранее власти испанского автономного сообщества Каталония выступили за необходимость расширить список вакцин, применяемых в ЕС, за счёт российского «Спутника V». В Барселоне считают, что данный шаг позволит ускорить темпы вакцинации, писал NEWS.ru.