Власти региона Испании могут сделать вакцинацию от COVID-19 обязательной

Власти автономного сообщества Галисия (Испания) намерены обязать население региона вакцинироваться от коронавирусной инфекции.
По информацию телеканала La Sexta, региональные власти
Прививочная кампания в Испании стартовала 27 декабря 2020 года. К настоящему времени в стране сделано более 3 млн прививок. Процедура носит добровольный характер. В столичном регионе массовая вакцинация начнётся в апреле.
За время пандемии в Испании выявили более 3,1 млн случаев COVID-19, свыше 67,6 тысячи больных скончались. До мая в стране будет действовать режим повышенной готовности.
Ранее власти испанского автономного сообщества Каталония выступили за необходимость расширить список вакцин, применяемых в ЕС, за счёт российского «Спутника V». В Барселоне считают, что данный шаг позволит ускорить темпы вакцинации, писал NEWS.ru.