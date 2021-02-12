Каталония призвала включить «Спутник V» в список вакцин для ЕС

https://static.news.ru/photo/b9991dd0-6d78-11eb-a3b6-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти испанского автономного сообщества Каталония выступили за необходимость за счёт российского «Спутника V» расширить список вакцин, применяемых в ЕС. В Барселоне считают, что данный шаг позволит ускорить темпы вакцинации.

В женералитете Каталонии назвали важным, чтобы на европейском рынке все возможные вакцины появлялись как можно раньше, сообщает РИА Новости.

Пока в Испании используют для прививок три вакцины. Одобрение Европейского агентства по лекарственным средствам получили Pfizer, Moderna и AstraZeneca. В стране уже сделано 2,9 млн прививок, из них более миллиона — повторные.

За использование «Спутника V» прежде выступала министр здравоохранения Испании Каролина Дариас, которая считает, что для этого российская вакцина должна получить одобрение Европейского агентства по лекарственным средствам.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 12 февраля 2021 года власти Казахстана одобрили применение в стране вакцины от коронавируса «Спутник V». Это 27-я страна, которая зарегистрировала российский препарат. Он вошёл в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами.