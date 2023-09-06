В Греции экипаж парома сбросил опоздавшего пассажира прямо под винты

Фото: Nordlicht Rostock/ZB/Global Look Press

Пассажир парома Blue Horizon, отправлявшегося из греческого Пирея в Ираклион, погиб, попав под гребные винты, сообщает портал ProtoThema. 36-летнего мужчину в воду сбросили члены экипажа — они не желали пропускать на борт опоздавшего.

Инцидент произошел во вторник, 5 сентября. Когда паром уже отплывал от причала, к нему подбежал опоздавший. Мужчина взбежал на аппарель, но члены экипажа оттолкнули его на берег. Когда тот повторил попытку зайти на борт, его сбросили в воду прямо к винтам. Некоторое время мужчина отчаянно пытался отплыть, но его все же затянуло под винты.

После ЧП паром вернули в порт по распоряжению прокурора. Капитан и члены экипажа судна были задержаны. Как пишут журналисты, владелец Blue Horizon намерен сменить команду парома.

Ранее стало известно, что в Ленинградской области неизвестный прострелил голову рыбаку. Мужчину обнаружили в Новоладожском канале. Он был без сознания, однако по пути в больницу скончался. По данным Telegram-канала SHOT, 61-летнего рыбака застрелили из охотничьего ружья в упор. Сам стрелок скрылся с места преступления. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Обстоятельства гибели рыбака выясняются. По версии правоохранителей, кто-то мог не поделить с погибшим рыбное место.