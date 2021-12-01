В Германии сообщили об опережающей срок вакцинации детей от COVID-19

В Европейском союзе прививочная кампания по вакцинации от коронавируса COVID-19 детей от пяти до 11 лет начнётся на неделю раньше запланированного срока. Для этого будет применяться препарат от Pfizer уже начиная с 15 декабря, сообщают европейские СМИ со ссылкой на германский Минздрав.

Учитывая нынешнюю ситуацию с пандемией, это хорошие новости для родителей и для детей. Многие с нетерпением этого ждут, — говорится в заявлении главы ведомства Йенса Шпана.

Для этих целей Германия сможет получить 2,4 млн доз вакцины производства компаний Pfizer и BioNTech.

Ранее сообщалось, что в Израиле официально стартовала кампания по вакцинации от коронавируса детей в возрасте от пяти до 11 лет. Как сообщает газета The Times of Israel, накануне прививку получили уже несколько сотен детей, ещё 24 тысячи записались на приём. Для этих целей страна получила большую партию детской вакцины от коронавируса производства американской фармацевтической компании Pfizer.

В России для этих целей разрабатывается детская вакцина от коронавирусной инфекции, которая по составу аналогична «Спутнику V», разведённому в пять раз. Препарат уже доказал эффективность и безопасность для подростков в ходе клинических испытаний.