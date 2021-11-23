В центре Гамалеи объяснили необходимость вакцинации детей от коронавируса

Коронавирус может грозить жизни и здоровью как старших детей, так и детей младшего возраста, об этом заявил заместитель директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Денис Логунов в интервью RT. Специалист объяснил важность создания вакцины от COVID-19 для несовершеннолетних тем, что необходимо закрывать и эту часть популяции. Несмотря на то что наиболее опасен вирус для людей в возрасте старше 65 лет, детям также нужно прививаться.

Она (летальность. — NEWS.ru) несопоставима, конечно, с детской популяцией. Но между тем среди деток тоже бывают всякие случаи, и детки тяжело тоже могут болеть. Поэтому, собственно, для того чтобы закрывать и эту часть популяции, создаётся вакцина, — заявил он.

Логунов также рассказал о начале третьей фазы испытаний созданной для детей в возрасте 12–17 лет вакцины «Спутник М».

Главная задача первой и второй фазы — это, собственно, подбор дозы и безопасность. Конечно, по первой-второй фазе информация есть. Во-первых, подобрана полностью безопасная доза для детей, это 1/5 взрослой дозы. Детки переносят её не хорошо, а очень хорошо, — сказал специалист.

По его словам, данные были представлены не только национальному регулятору, но и в Независимый комитет по мониторингу данных.

То есть везде эти данные признаны не просто убедительными, а очень убедительными. Поэтому, собственно, третья фаза и стартовала. И показана иммуногенность высокая у деток. И здесь иммуногенность даже выше, средние биометрические значения, медианные значения титров выше, чем во взрослой популяции, — отметил эпидемиолог.

По мнению Логунова, «это неудивительно: детки всё-таки у нас с интактной иммунной системой, активной, поэтому они очень хорошо реагируют на вакцинацию».

Ранее стало известно, что в Израиле официально стартовала кампания по вакцинации от коронавируса детей в возрасте от 5 до 11 лет. До этого момента прививку получили уже несколько сотен детей, ещё 24 тысячи записаны на приём на 23 ноября. В страну поступила большая партия детской вакцины от коронавируса производства американской фармацевтической компании Pfizer.