Израиль начал вакцинировать от коронавируса детей в возрасте от 5 до 11 лет

В Израиле официально стартовала кампания по вакцинации от коронавируса детей в возрасте от 5 до 11 лет. Как сообщает газета The Times of Israel, накануне прививку получили уже несколько сотен детей, ещё 24 тысячи записались на приём на 23 ноября.

В конце прошлой недели Израиль получил большую партию детской вакцины от коронавируса производства американской фармацевтической компании Pfizer.

Глава оперативного штаба по борьбе с эпидемией COVID-19, профессор Салман Зарка заверил израильских родителей, что им не стоит беспокоиться о вакцинации детей, поскольку в США уже было привито более трёх миллионов детей, и это дало положительные результаты.

По его словам, это «праздник для детей и родителей, которые теперь могут защитить их». Зарка подчеркнул, что в случае заболевания вирусом, болезнь у ребёнка будет протекать легче.

Заболевание протекает в легкой форме, но есть случаи, когда болезнь может продолжаться с долгосрочными симптомами, такими как бессонница и мышечные боли, — сказал он.

По данным Минздрава, в настоящее время первую дозу вакцины получили 6,26 млн жителей Израиля, вторую — 5,76 млн, третью — 4,1 млн, при общей численности населения страны составляет 9,3 млн человек. Подростков в возрасте 12 лет и старше начали прививать от COVID-19 ещё в конце июня.

Ранее директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что результате пандемии коронавируса зимой в Европе могут умереть около 500 тысяч человек, если страны региона не ужесточат ограничения. Он отметил, что ситуацию усугубляют холодная погода и низкий уровень вакцинации в ряде стран. В этой связи рекомендуется продолжать носить медицинские маски и вакцинироваться от инфекции.