Немцы раскритиковали экс-посла Украины Мельника Немцы в интернете сравнили экс-посла Украины Мельника с ребенком из-за жалоб в адрес властей Берлина

Фото: IMAGO/Chris Emil Janssen/Global Look Press

Андрей Мельник

Немецкие граждане в Twitter подвергли критике бывшего украинского посла в Берлине Андрея Мельника. Ранее дипломат возмутился отказом властей Берлина провести в столице Германии выставку разбитой российской техники. Некоторые пользователи сравнили Мельника с «обиженным ребенком», другие упрекнули экс-посла в поддержке Степана Бандеры. Также многие вспомнили, как украинский дипломат назвал канцлера ФРГ «ливерной колбасой».

Регулярно слышно нытье, «я требую», «я хочу». Может, он еще ножкой топнет? — написал пользователь Marty.

Отправляйся к себе на родину и там делай свою выставку. Не раздражай людей! — комментирует gecko.

9 июля на сайте украинского внешнеполитического ведомства был опубликован указ о том, что Мельник уволен с должности. Это произошло после того, как дипломат разгневал ФРГ высказываниями об украинском националисте Степане Бандере, назвав его «борцом за свободу».

После этого Мельник признал, что оскорбления в адрес канцлера ФРГ Олафа Шольца были неуместны, но являлись «эмоциональной реакцией», которая соответствовала мнению всей Украины. Так он объяснил инцидент, когда назвал Шольца «обиженной ливерной колбасой», комментируя его отказ ехать на встречу в Киев.