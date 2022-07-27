«Дипломат — не робот»: Мельник так и не извинился за оскорбления Шольца Мельник назвал «эмоциональной реакцией» свои оскорбления в адрес Шольца

Фото: IMAGO/Bernd Elmenthaler/Global Look Press

Олаф Шольц

Оскорбления канцлера ФРГ Олафа Шольца являлись «эмоциональной реакцией», поскольку «дипломат — не робот», заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью немецкой газете Zeit. Отвечая на вопрос, было ли ошибкой называть немецкого лидера «обиженной ливерной колбасой», дипломат ответил, что «наверное, это было неуместно».

Да, наверное, это было неуместно, это была эмоциональная реакция. Мне показалось, что канцлер ФРГ не поехал на Украину по какой-то надуманной причине. Возможно, мне следовало бы выбрать другое слово, но это чувство соответствовало мнению всей Украины, — сказал Мельник.

В то же время он подчеркнул, что «дипломат — не робот». Мельник считает, что этой профессией нельзя заниматься без эмоций. Кроме того, в «неспокойные времена людям нужны эмоции и страсть», полагает дипломат.

Мельник неоднократно оскорблял канцлера Германии. 3 мая посол назвал Шольца «обиженной ливерной колбасой», комментируя отказ Шольца ехать на встречу в Киев.

В конце мая украинский представитель высмеял правительство Германии за промедление с оказанием военной помощи Украине и опубликовал в соцсетях фото улитки с приклеенным к ней патроном. Изображение он подписал фразой «Немецкое оружие для Украины уже в пути».

Затем он обвинил немецкого лидера в нехватке лидерства и мужества. Такого мнения он «удостоил» Шольца за то, что тот, по его мнению, уделил в своей речи недостаточно внимания Украине.

Указ о том, что Мельник уволен со своей должности, был опубликован на сайте украинского внешнеполитического ведомства 9 июля. Это произошло после того, как дипломат разгневал ФРГ высказываниями о пособнике Третьего рейха Степане Бандере, назвав его «борцом за свободу».