NYT: Зеленский уволил Мельника после разозлившего немцев заявления NYT: Зеленский уволил посла Украины в ФРГ Мельника после разозлившего немцев заявления о «борце за свободу» Степане Бандере

Фото: IMAGO/Chris Emil Janssen/Global Look Press

Андрей Мельник

Президент Украины Владимир Зеленский решил уволить посла страны в Берлине Андрея Мельника после того, как он разозлил Германию своими высказываниями о пособнике Третьего рейха Степане Бандере, пишет издание New York Times. Именно это стало причиной для смены посла Украины в ФРГ, считают аналитики.

Издание отмечает, что в современной Германии очень аккуратно относятся к своей истории, резко осуждают все преступления, которые ранее совершили немецкие нацисты, а также свято чтят память всех жертв Холокоста. На этом фоне высказывания посла Украины о том, что пособник нацистов Степан Бандера был «борцом за свободу», звучат по меньшей мере странно. По мнению журналистов, именно такие слова стали той самой красной линией для ФРГ, через которую переступать было просто нельзя.

Указ о том, что Андрей Мельник уволен со своей должности, был опубликован накануне, 9 июля. Ранее многие европейские СМИ писали, что такое может произойти, издания ссылались на собственные источники в Киеве.

Новости о том, что Андрей Мельник уволен с поста посла Украины в Германии, были позитивно восприняты не только немцами, но и поляками. Представители двух стран сразу же стали писать в Сети, что счастливы такому повороту событий, и что Мельник в последние месяцы вел себя в Европе просто неприлично.