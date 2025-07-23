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23 июля 2025 в 10:33

В Германии приняли решение насчет поставок Турции 40 истребителей

Spiegel: Берлин одобрил сделку о поставке Турции 40 истребителей Eurofighter

Eurofighter Typhoon Eurofighter Typhoon Фото: IMAGO/Cody Froggatt/News Images/Global Look Press

Берлин одобрил будущую сделку о поставке Турции 40 истребителей Eurofighter Typhoon, передает журнал Spiegel. Такое решение было принято в ходе закрытого заседания Федерального совета безопасности кабинета министров Германии. В материале сказано, что турецкие власти еще в марте 2023 года запросили у ФРГ одобрение соответствующих поставок, но тогда правительство бывшего канцлера Олафа Шольца не согласилось.

По словам аналитиков, на такой шаг в Германии пошли под прессингом главы британского правительства Кира Стармера, с которым канцлер Фридрих Мерц встретился ранее. Анкару, Афины и Лондон уже уведомили об одобрении сделки.

Турецкая сторона обещала, что Eurofighter Typhoon будут задействованы лишь в рамках миссий Североатлантического альянса. Окончательные детали сделки еще не согласованы. Сумма заказа оценивается в €4,75 млрд, сказано в материале.

Ранее военный блогер Юрий Подоляка заявил, что Турция проводит рискованную и активную внешнеполитическую линию, однако сталкивается с серьезными внутренними вызовами. По его словам, страна находится в состоянии политического кризиса, где протестные настроения против президента Реджепа Тайипа Эрдогана усиливаются.

Германия
Фридрих Мерц
Турция
истребители
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