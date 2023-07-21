В Германии осудили Киев за теракт на Крымском мосту Член партии АдГ Гердт назвал ЧП на Крымском мосту атакой на гражданскую инфраструктуру

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Поврежденная часть на Крымском мосту

Подрыв Крымского моста является атакой на гражданскую инфраструктуру, заявил РИА Новости экс-депутат бундестага ФРГ, член немецкой правой партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт. Он сравнил атаку на мост со взрывом газопровода «Северный поток». По его мнению, украинские власти таким образом стремятся добиться нового витка эскалации.

Подрыв Крымского моста — это атака на гражданскую инфраструктуру. Это тоже самое, что и подрыв газопровода «Северный поток». Это попытка украинских властей всеми путями добиться эскалации процесса, чтобы и дальше выклянчивать с Запада военно-экономическую помощь, — сказал он.

17 июля на мосту через Керченский пролив произошел теракт, который организовали Вооруженные силы Украины. Издание Der Spiegel написало, что ВСУ атаковали стратегически важный объект, чтобы отвлечь мировую общественность от неудач на поле боя в ходе затянувшегося контрнаступления. В результате теракта погибла семейная пара, их 14-летняя дочь получила травму головы. В настоящее время девочка под присмотром врачей. Сообщалось, что ее планируют перевезти в Москву.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не удивлены отсутствием реакции Запада на произошедшее. По его словам, союзники и партнеры киевского режима будут закрывать глаза на любые действия украинских властей против России.