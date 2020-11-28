Германия опасается ухудшения ситуации в Персидском заливе

https://static.news.ru/photo/ebcf2a54-3175-11eb-8a3f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Farshid-M. Bina/dpa/Global Look Press

Власти Германии опасаются ухудшения ситуации на Ближнем Востоке и в районе Персидского залива после убийства иранского физика-ядерщика.

Мы очень обеспокоены сообщениями из Ирана о том, что Мохсен Фахризаде был убит в результате нападения. Пока у нас нет собственных сведений об инциденте. Однако уже ясно, что убийство Мохсена Фахризаде снова ухудшит ситуацию в регионе, в то время когда нам совсем не нужна такая эскалация, — сообщили агентству РИА Новости в МИД Германии.

В ведомстве подчеркнули, что в преддверии смены власти в США необходимо сохранить возможности для диалога между Вашингтоном и Тегераном.

Мы призываем всех участников воздерживаться от любых шагов, которые могут привести к дальнейшей эскалации ситуации, — добавили в министерстве

27 ноября в Иране был убит видный иранский физик-ядерщик Мохсен Фахризаде. Его имя связывали с созданием атомного оружия. Фахризаде в прошлом служил в Корпусе стражей Исламской революции, занимал высокий пост в логистическом центре министерства обороны Ирана, а также руководил Физическим исследовательским центром. Покушение на физика в Тегеране назвали терактом.

Президент Ирана Хасан Роухани возложил ответственность за покушение на Израиль. В то же время командующий иранской армией Абдуррахим Мусави заявлял, что за убийством Фахризаде стоят американские спецслужбы.

В ООН призвали страны к сдержанности и подчеркнули необходимость не допустить эскалации конфликта на Ближнем Востоке после убийства иранского физика, писал NEWS.ru.