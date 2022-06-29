В Германии выступили за сохранение Основополагающего акта Россия — НАТО Глава МИД ФРГ Бербок: Германия не хочет денонсировать Основополагающий акт Россия — НАТО

Фото: nato/flickr.com

Германия не намерена отказываться от Основополагающего акта Россия — НАТО, высказалась глава МИД ФРГ Анналена Бербок. Во время интервью телеканалу ZDF дипломат рассказала о новой стратегической концепции Альянса, рассчитанной на «защиту от России». При этом министр отметила, что Берлин не планирует денонсацию Основополагающего акта, несмотря на то что мир столкнулся с новой реальностью.

Мы можем обеспечить, чтобы мир снова воцарился в Европе, и это цель НАТО — вместе обеспечить мир в Европе, — резюмировала Бербок.

Также дипломат прошлась по вопросу расширения сил быстрого реагирования военно-политического блока, отметив, что Альянс «будет защищать каждый дюйм своей территории».

Основополагающий акт Россия — НАТО состоит из четырех пунктов. Согласно первому, обе стороны признают за странами Европы право выбора стратегии обеспечения безопасности собственного государства. Второй пункт декларирует механизм обоюдных консультаций и создание для этого специального органа — Совета Россия — НАТО. Третий пункт утверждает, что Россия будет обмениваться с НАТО информацией по военным доктринам, бюджетам и стратегиям. Согласно четвертому пункту, Альянс не станет размещать ядерное оружие на территории новых членов блока.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал предстоящий прием в Альянс Финляндии и Швеции «сигналом» российскому президенту Владимиру Путину. По его словам, дверь в НАТО для новых стран останется открыта, заявил генсек на пресс-конференции в Мадриде после подписания лидерами Турции, Финляндии и Швеции меморандума о снятии возражений Анкары на прием стран.