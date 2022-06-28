«Это сигнал Путину»: Столтенберг пообещал «ещё больше НАТО» у границ России Столтенберг назвал «сигналом Путину» приём Финляндии и Швеции в НАТО

Фото: Alejandro MartÃNez VÃLez/Keystone Press Agency/Global Look Press

Йенс Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал предстоящий приём в Альянс Финляндии и Швеции «сигналом» российскому президенту Владимиру Путину. По его словам, дверь в НАТО для новых стран останется открыта, заявил генсек на пресс-конференции в Мадриде после подписания лидерами Турции, Финляндии и Швеции меморандума о снятии возражений Анкары на приём стран. Слова Столтенберга приводит ТАСС.

Это сигнал президенту Путину, что дверь НАТО останется открыта для новых стран. Это противоположно тому, чего он добивался, предлагая в январе соглашение о европейской безопасности. Он хотел меньше НАТО [у российских границ], но теперь получит больше НАТО, — заявил генсек Альянса.

Столтенберг объявил, что лидеры Альянса на саммите в среду, 29 июня, примут решение о приглашении Финляндии и Швеции в НАТО. Однако дата их присоединения к Альянсу пока неизвестна, так как «протокол о вступлении должен быть ратифицирован парламентами всех стран НАТО».

Ранее сообщалось, что общая численность всех восьми батальонных групп НАТО у границы с Россией составляет в настоящий момент 9641 человек. Больше всего групп НАТО расположено в странах Прибалтики.