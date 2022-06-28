В НАТО назвали численность батальонных групп у границы с Россией ТАСС: численность батальонов НАТО у границы с Россией составляет около 10 тысяч человек

Фото: NATO/flickr.com

Общая численность всех восьми батальонных групп НАТО у границы с Россией составляет в настоящий момент 9641 человек, пишет ТАСС со ссылкой на документ организации, распространенный в преддверии саммита Альянса в Мадриде. Больше всего групп НАТО расположено в странах Прибалтики.

В Латвии насчитывается 1887 человек, в Болгарии — 968, в Эстонии — 1430, в Венгрии — 900, в Литве — 1632, в Польше — 1033, в Румынии — 1148, в Словакии — 643, — сказано в сообщении.

Ранее генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО планирует расширить число сил быстрого реагирования до 300 тысяч человек вместо нынешних 40 тысяч. Столтенберг уточнил, что страны военно-политического блока в том числе создадут склады вооружений и расположат на восточном фланге войска, подготовленные для боевых действий в этом регионе.