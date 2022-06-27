НАТО захотела увеличить силы быстрого реагирования Столтенберг: НАТО планирует увеличить число войск быстрого реагирования до 300 и более тысяч человек

Фото: US Navy

НАТО планирует расширить число сил быстрого реагирования до 300 тысяч человек и более, заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг. По его словам, которые приводит Reuters, на текущий момент количество представителей данных спецподразделений не превышает 40 тысяч человек. Столтенберг уточнил, что страны военно-политического блока в том числе создадут склады вооружений и расположат войска на восточном фланге, подготовленные для боевых действий в этом регионе.

Мы трансформируем силы реагирования НАТО и увеличим численность наших сил повышенной готовности до более чем 300 тысяч человек, — заявил генсек в преддверии саммита НАТО в Мадриде, который состоится на этой неделе.

Ранее Столтенберг заявил, что ситуация на Украине, вероятнее всего, будет разрешена путем переговоров. По его словам, Альянс отвечает за то, чтобы обеспечить Киеву максимально сильную позицию, оказывая военную и экономическую помощь, а также продвигая санкции против России.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что НАТО и Евросоюз создают коалицию для войны с Россией. Их действия он сравнил с политикой Гитлера перед началом Второй мировой войны. По словам министра, Москва не питает иллюзий по поводу того, что русофобия Запада рассосется сама собой.