В Германии допустили отказ от СП-2 при новом правительстве

Германия может отказаться от газопровода «Северный поток — 2», если в её новом правительстве будет доминировать партия «Зелёных». Об этом в интервью «Известиям» заявил глава партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Йорг Мойтен.

Новое федеральное правительство во главе с «Зелёными» может быть настолько идеологически слепым, что перережет эту жизненно важную для ФРГ артерию, — предположил политик.

Он отметил, что это негативно отразиться как на самой партии, так и на всей Германии. С принятием такого решения текущий взлёт «Зелёных» прекратится, а для страны это будет означать гибель как развитой промышленной державы.

По мнению Мойтена, «Северный поток — 2» является незаменимым для Германии. Он напомнил, что однажды правительство канцлера Ангелы Меркель уже совершило непродуманный шаг, отказавшись от использования ядерной энергетики в мирных целях. Его итогом стала критическая ситуация в немецкой энергетике.

Ранее сообщалось, что большинство немецких компаний, работающих в России, поддерживают строительство «Северного потока — 2». Так, в 60% предприятий назвали проект газопровода важным вкладом в обеспечение безопасности Евросоюза, в 32% считают, что он совершенно необходим. Только в 7% компаний полагают, что в СП — 2 нет необходимости, поскольку Германия планирует переходить на возобновляемые источники энергии.