В Германии допустили, что проведут свое расследование по «Северным потокам»

Фото: The Swedish Coast Guard/XinHua/Global Look Press

Авария на «Северных потоках»

Германия может провести собственное расследование относительно произошедшего на нитках «Северного потока» и «Северного потока — 2», сказал министр юстиции и защиты прав потребителей ФРГ Марко Бушман. Он не исключил, что к авариям привело преступление, а не стечение обстоятельств, передает газета BILD am Sonntag. Бушман также обозначил конечную цель следственных мероприятий.

Возможно, тут было совершено преступление, в связи с которым Генпрокуратура может взять на себя уголовное преследование, — сказал министр.

По словам главы ведомства, инциденты произошли в Балтийском море в исключительных экономических зонах Дании и Швеции, однако речь все равно может идти о диверсии, последствия которой скажутся на Германии. Он добавил, что по итогу проведения пока предполагаемых следственных мероприятий преступники должны быть задержаны и осуждены.

Ранее глава МВД ФРГ Нэнси Фезер сказала, что Германия, Дания и Швеция хотят создать совместную группу для расследования обстоятельств диверсии на «Северных потоках». От каждой страны для проверки будут направлены специалисты.

В ночь на 26 сентября в трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» упало давление. Власти Дании уведомили Россию о взрывах на месте утечки газа. Государство не исключило, что причиной стали целенаправленные диверсии. Оператор Nord Stream AG, в свою очередь, охарактеризовал аварию как беспрецедентную.