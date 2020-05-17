В ФРГ заявили об использовании экстремистами акций против карантина

https://static.news.ru/photo/6c5f61c8-9830-11ea-b770-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sachelle Babbar/Global Look Press

Правые экстремисты в Германии используют акции против карантина на фоне пандемии коронавируса в собственных целях, считает глава контрразведки ФРГ Томас Хальденванг.

По его словам, радикалы стараются наладить контакт с определёнными группами населения, чтобы призвать тех к участию в протестах.

Как отметил Хальденванг, существует опасность, что именно правые экстремисты могут возглавить демонстрации, большинство участников которых на данный момент — это граждане, которые чтят Конституцию страны.

Мы обеспокоены тем, что экстремисты используют нынешнюю ситуацию так же, как так называемый миграционный кризис, — приводит слова главы контрразведки газета Welt am Sonntag.

Как ранее писал NEWS.ru, 16 мая десятки согласованных с властями Германии акций прошли в в Берлине. Большая часть демонстраций состоялась в районе центральной площади Александерплац.