https://static.news.ru/photo/f7e1b636-19b1-11ea-89d7-fa163e074e61_660.jpg Аннегрет Крамп-Карренбауэр Фото: Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

Новая информация по убийству гражданина Грузии в Берлине вредит отношениям между Германией и Россией, заявила министр обороны ФРГ, председатель Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

По её словам, имеющиеся доказательства «весомые».

Российская сторона должна, наконец, внести свой вклад в расследование этого преступления, и нам в правительстве нужно будет обсудить и принять решение по дальнейшей реакции, — отметила она.

Крамп-Карренбауэр также утверждает, что российская сторона якобы нарушает воздушное пространство в странах Балтии и Польше и «ведёт кампании по дезинформации» и поэтому Германия не должна «отбрасывать в сторону» опыт этих государств, передаёт Bild.

Ранее NEWS.ru писал, что Вадим Красиков, которого немецкая Генпрокуратура обвиняет в убийстве грузинского боевика в Берлине, прежде служил в отряде специального назначения ФСБ «Вымпел». В России он также подозревался в убийстве.