Новая информация по убийству гражданина Грузии в Берлине вредит отношениям между Германией и Россией, заявила министр обороны ФРГ, председатель Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
По её словам, имеющиеся доказательства «весомые».
Российская сторона должна, наконец, внести свой вклад в расследование этого преступления, и нам в правительстве нужно будет обсудить и принять решение по дальнейшей реакции, — отметила она.
Крамп-Карренбауэр также утверждает, что российская сторона якобы нарушает воздушное пространство в странах Балтии и Польше и «ведёт кампании по дезинформации» и поэтому Германия не должна «отбрасывать в сторону» опыт этих государств,
Ранее NEWS.ru писал, что Вадим Красиков, которого немецкая Генпрокуратура обвиняет в убийстве грузинского боевика в Берлине, прежде служил в отряде специального назначения ФСБ «Вымпел». В России он также подозревался в убийстве.
Подозреваемый в совершении убийства гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили россиянин переведён из следственного изолятора в берлинском районе Моабит в крыло строгого режима тюрьмы «Тегель». Обычно там отбывают наказание особо опасные заключённые, например, террористы. Следователи Госуправления уголовной полиции ФРГ пришли к выводу, что гражданину России
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