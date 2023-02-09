В ФРГ обеспокоились, что другие страны ЕС оставят Украину без танков Bloomberg: в Берлине беспокоятся, что партнеры в ЕС не поставят Киеву танки Leopard 2

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Берлин, Германия

ФРГ обеспокоена, что партнеры в ЕС не станут поставлять Киеву достаточное количество танков Leopard 2, сообщает Bloomberg. По данным агентства, Берлин призвал партнеров принять конкретное решение до конца текущей недели.

Германия хочет, чтобы к концу этой недели её европейские союзники, в военных запасах которых есть танки Leopard 2, разработали конкретные и подробные решения, — подчеркивается в публикации.

Агентство сослалось на источник, знакомый с позицией правительства ФРГ. По его сведениям, Берлин надеялся, что из 62 немецких танков будут сформированы два батальона.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин станет оказывать Киеву военную поддержку так долго, как это будет необходимо. Он подчеркнул, что Германия оказывала Украине финансовую, гуманитарную и военную поддержку с помощью тяжелой артиллерии, ПВО и, в последнее время, с помощью поставки танков.