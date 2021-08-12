В Финляндии ужесточат ограничения из-за COVID

В столичном округе Финляндии введут новые ограничительные меры для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщает телеканал Yle.

Отмечается, что в Хельсинки и его пригородах нельзя будет собираться группами более 25 человек в помещениях и свыше 50 человек на улице. Кроме того, жители этих районов должны будут соблюдать социальную дистанцию в два метра, в том числе и в спортивных секциях. Данные ограничения вступят в силу 20 августа и продлятся до 12 сентября.

За сутки в Финляндии зафиксировали 1024 случая заражения коронавирусом. Это самый высокий суточный прирост с начала пандемии. В настоящее время около 40% населения Финляндии полностью привито.

Ранее власти Франции приняли решение о введении санитарных пропусков для жителей страны и иностранцев. Они понадобятся для посещения ресторанов, крупных торговых центров, кинотеатров, театральных и концертных залов, а также для авиа- и железнодорожных путешествий на дальние расстояния. Аргументом правительства в пользу подобных мер послужило то, что таким образом темпы вакцинации среди населения ускорятся и четвёртая волна пандемии коронавируса будет сдержана.