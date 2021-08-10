«Помогут вернуться к прежней жизни»: во Франции ввели санитарные пропуска

Власти Франции приняли решение о введении санитарных пропусков для жителей страны и иностранцев. Они понадобятся для посещения ресторанов, крупных торговых центров, кинотеатров, театральных и концертных залов, а также для авиа- и железнодорожных путешествий на дальние расстояния. Аргументом правительства в пользу подобных мер послужило то, что таким образом темпы вакцинации среди населения ускорятся и четвёртая волна пандемии коронавируса будет сдержана. Некоторые французы поддержали инициативу, отмечая, что если она «поможет вернуться к прежней жизни», то они с радостью примут её. Однако решение властей устроило далеко не всех: вот уже несколько недель люди выходят на улицы городов, тем самым высказываясь против санитарных пропусков и призывая к бойкоту. Не исключено, что забастовки будут продолжаться и дальше. Ключевые фотографии событий на улицах Франции — в фотогалерее NEWS.ru.