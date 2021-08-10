16+

Рубрики

Медиа

Архив

«Помогут вернуться к прежней жизни»: во Франции ввели санитарные пропуска
Европа

«Помогут вернуться к прежней жизни»: во Франции ввели санитарные пропуска

14:13, 10 августа 2021
Фото: EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON/ТАСС
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Власти Франции приняли решение о введении санитарных пропусков для жителей страны и иностранцев. Они понадобятся для посещения ресторанов, крупных торговых центров, кинотеатров, театральных и концертных залов, а также для авиа- и железнодорожных путешествий на дальние расстояния. Аргументом правительства в пользу подобных мер послужило то, что таким образом темпы вакцинации среди населения ускорятся и четвёртая волна пандемии коронавируса будет сдержана. Некоторые французы поддержали инициативу, отмечая, что если она «поможет вернуться к прежней жизни», то они с радостью примут её. Однако решение властей устроило далеко не всех: вот уже несколько недель люди выходят на улицы городов, тем самым высказываясь против санитарных пропусков и призывая к бойкоту. Не исключено, что забастовки будут продолжаться и дальше. Ключевые фотографии событий на улицах Франции — в фотогалерее NEWS.ru.

Призывы к бойкоту санитарных пропусков на одной из многочисленных демонстраций

Jan Schmidt-Whitley/Keystone Press Agency/Global Look Press

Протесты в Марселе.

Gerard Bottino/Keystone Press Agency/Global Look Press

Протесты в Париже против введения санитарных пропусков

Jonathan Rebboah via www.imago-images.de/Global Look Press

Пассажиры показывают свои QR-коды сотрудникам французской железнодорожной компании SNCF

EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON/ТАСС

Проверка санитарных пропусков на Лионском вокзале в Париже

EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON/ТАСС

Путешественники выстраиваются в очередь для доступа к поездам, пока сотрудники железных дорог проверяют наличие санитарных паспортов

AP Photo/Adrienne Surprenant/ТАСС

Сотрудник железной дороги проверяет санитарный паспорт на вокзале в Париже

AP Photo/Adrienne Surprenant/ТАСС

Санитарный паспорт требуется во Франции для доступа в кафе, рестораны, для поездок на дальние расстояния

EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON/ТАСС

Официант проверяет санитарный паспорт

AP Photo/Adrienne Surprenant/ТАСС

Проверка санитарных пропусков на Лионском вокзале

EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON/ТАСС

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Загрузка...
Все фотогалереи

Все видео