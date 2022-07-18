В Финляндии призвали европейцев готовиться к «зиме недовольства» Финский политолог Аалтола: Европе следует подготовить ресурсы к «зиме недовольства»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Финский политолог Мика Аалтола заявил, что страны Европы должны озаботиться подготовкой ресурсов к «зиме недовольства». Так он предупредил о возможном конфликте интересов различных социальных групп на континенте из-за проблем с энергоресурсами, сообщает финский портал MTV.

Аалтола считает, что к концу года возможен дефицит энергоносителей, который станет ощутимым вместе с ростом цен. Нынешние ценники на бензоколонках он назвал «лишь прелюдией».

Это приводит к конфликту интересов различных социальных групп и вызывает раскол в демократиях. Единство ЕС — к примеру, в вопросе антироссийских санкций — может пострадать, — считает эксперт.

Ранее стало известно, что остановка на плановое обслуживание газопровода «Северный поток» с последующим его не запуском грозит Германии серьёзными проблемами. Главный удар придётся на промышленный сектор. Там начнутся сокращения рабочих мест и ограничения производства. Появится дефицит товаров производства.