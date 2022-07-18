Forbes: Германию ожидают «суровые последствия» из-за «Северного потока» Forbes: остановленный «Северный поток» грозит Германии «суровыми последствиями»

Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Остановка на плановое обслуживание газопровода «Северный поток» с последующим его не запуском грозит Германии серьёзными проблемами. Главный удар придётся на промышленный сектор, сообщает Forbes.

В краткосрочной перспективе, если «Северный поток» не откроется, население и экономику Германии ждут очень суровые последствия, — подчеркивается в публикации издания.

Нормирование потребления электроэнергии негативно скажется на промышленном секторе. Там начнутся сокращения рабочих мест и ограничения производства. Появится дефицит товаров производства, который, в свою очередь, повлияет на глобальную цепочку поставок. Подорожание энергии и конечных товаров чревато инфляционным давлением, уже подрывающим мировую экономику, отметили в издании.

Ранее стало известно, что «трудная зима» ожидает Европу в случае, если затянутся перебои с поставками газа из России, заявила обозреватель Кристина Лу. В статье для американского журнала Foreign Policy она привела мнение экспертов по ситуации с приостановкой на плановое обслуживание «Северного потока». Это предвещает беду предстоящей зимой, считает она.