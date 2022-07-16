«Зима будет трудной»: в США оценили проблемы Европы с газом Foreign Policy: остановка «Северного потока» грозит Европе «трудной зимой»

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

«Трудная зима» ожидает Европу в случае, если затянутся перебои с поставками газа из России, заявила обозреватель Кристина Лу. В статье для американского журнала Foreign Policy она привела мнение экспертов, по ситуации с приостановкой на плановое обслуживание «Северного потока».

Это предвещает беду предстоящей зимой, когда спрос на энергоресурсы растёт и большие объемы газа необходимы для отопления домов, — считает Лу.

Страны Европы всегда полагались на летние месяцы для заполнения своих газовых хранилищ. Она предположила, к чему приведут перебои с поставками из России.

Следует ждать нормирования газа, закрытия предприятий и даже мощной дезорганизации экономики, — подчеркнула автор публикации.

В этой ситуации Европе мог бы помочь американский СПГ, но требуются дополнительные терминалы. Эксперт Алекс Мантон заявил, что Европе грозит дефицит газа в самое холодное время года.

Ранее стало известно, что доктор экономических наук Иосиф Диксин назвал страшилками заявления о том, что зимой немцы могут перейти на дрова для обогрева домов без российского газа. Дрова дороже газа и их негде взять, так как вырубать леса в Германии запрещено. Подобные утверждения появляются, чтобы подтолкнуть к решению газовой проблемы, отметил он.