«Трудная зима» ожидает Европу в случае, если затянутся перебои с поставками газа из России, заявила обозреватель Кристина Лу. В статье для американского журнала Foreign Policy она привела мнение экспертов, по ситуации с приостановкой на плановое обслуживание «Северного потока».
Это предвещает беду предстоящей зимой, когда спрос на энергоресурсы растёт и большие объемы газа необходимы для отопления домов, — считает Лу.
Страны Европы всегда полагались на летние месяцы для заполнения своих газовых хранилищ. Она предположила, к чему приведут перебои с поставками из России.
Следует ждать нормирования газа, закрытия предприятий и даже мощной дезорганизации экономики, — подчеркнула автор публикации.
В этой ситуации Европе мог бы помочь американский СПГ, но требуются дополнительные терминалы. Эксперт Алекс Мантон заявил, что Европе грозит дефицит газа в самое холодное время года.
Ранее стало известно, что доктор экономических наук Иосиф Диксин назвал страшилками заявления о том, что зимой немцы могут перейти на дрова для обогрева домов без российского газа. Дрова дороже газа и их негде взять, так как вырубать леса в Германии запрещено. Подобные утверждения появляются, чтобы подтолкнуть к решению газовой проблемы, отметил он.