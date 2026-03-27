27 марта 2026 в 10:13

В Евросоюзе призвали засекретить больше документов

Politico: чиновники ЕС призвали засекретить документы из-за опасений в утечке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Дипломаты и чиновники Евросоюза выступили за ужесточение мер безопасности и расширение перечня засекреченных документов из-за угроз утечек данных, пишет Politico. В числе потенциальных рисков для защиты информации рассматриваются в том числе США. По данным издания, Вашингтон был включен в перечень стран, представляющих потенциальный риск для служебных поездок европейских чиновников, после введения санкций против бывшего еврокомиссара Тьерри Бретона.

Европейская комиссия стала более геополитичной, чем раньше, из-за новых вызовов, включая военную помощь и торговые переговоры с соперниками, сказано в публикации. В связи с этим ЕС не может позволить себе раскрывать свою позицию, отмечает издание.

По информации Politico, пять дипломатов и чиновников заявили, что одним из рассматриваемых вариантов является присвоение большему количеству документов статуса «секретных». Это подразумевает автоматическое расследование и жесткие наказания в случае утечки.

Ранее сообщалось, что правые политические силы в Европе столкнулись с падением поддержки среди избирателей и возможными репутационными потерями. Причиной стали их тесные связи с Вашингтоном. Особенно уязвимыми они становятся на текущем этапе политического цикла.

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

