В Евросоюзе призвали засекретить больше документов

Дипломаты и чиновники Евросоюза выступили за ужесточение мер безопасности и расширение перечня засекреченных документов из-за угроз утечек данных, пишет Politico. В числе потенциальных рисков для защиты информации рассматриваются в том числе США. По данным издания, Вашингтон был включен в перечень стран, представляющих потенциальный риск для служебных поездок европейских чиновников, после введения санкций против бывшего еврокомиссара Тьерри Бретона.

Европейская комиссия стала более геополитичной, чем раньше, из-за новых вызовов, включая военную помощь и торговые переговоры с соперниками, сказано в публикации. В связи с этим ЕС не может позволить себе раскрывать свою позицию, отмечает издание.

По информации Politico, пять дипломатов и чиновников заявили, что одним из рассматриваемых вариантов является присвоение большему количеству документов статуса «секретных». Это подразумевает автоматическое расследование и жесткие наказания в случае утечки.

Ранее сообщалось, что правые политические силы в Европе столкнулись с падением поддержки среди избирателей и возможными репутационными потерями. Причиной стали их тесные связи с Вашингтоном. Особенно уязвимыми они становятся на текущем этапе политического цикла.