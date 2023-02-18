Масштабные антироссийские санкции были готовы еще до начала СВО Глава ЕК фон дер Ляйен: ЕС и США разработали санкции против России за два месяца до начала СВО

Фото: IMAGO/Dmitry Rukhlenko/Global Look Press

Евросоюз и США начали разрабатывать антироссийские санкции из-за ситуации вокруг Украины за два месяца до начала спецоперации — в декабре 2021 года, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности. По ее словам, Запад не собирался их вводить до событий 24 февраля, передает ТАСС.

ЕС совместно с США начали разработку масштабных экономических санкций против России еще в декабре 2021 года, — заявила фон дер Ляйен.

Она пояснила, что причиной разработки санкций стали полученные данные от американской разведки, которая настаивала на том, что в ближайшее время должен начаться вооруженный конфликт.

Ранее фон дер Ляйен во время саммита ЕС — Украина заявляла, что Евросоюз введет десятый пакет антироссийских санкций в годовщину начала военной операции на Украине, 24 февраля. По ее словам, общая сумма ограничений превысит €10 млрд.

Политик отметила, что новые санкции, в частности, затронут поставки в Россию технологий, которые могут использоваться в боевых действиях на Украине. Кроме того, страны ЕС введут ограничения, которые закроют лазейки для обхода действующих рестрикций, добавила фон дер Ляйен.