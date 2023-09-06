В Европе рассказали о «дерзком сигнале» Польши Путину Express: Польша послала сигнал Путину, укрепив оборону на границе с Россией

Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Польши

Польша послала сигнал российскому президенту Владимиру Путину, усилив оборону на границе, пишет британская газета Express. В издании добавили, что Варшава намеревается приобрести еще шесть американских батарей системы противоракетной обороны Patriot, чтобы усилить безопасность своей границы с Россией.

Правящая в Польше партия «Право и справедливость» отдает приоритет обороне на фоне опасений роста нестабильности на восточной границе страны, — указано в материале.

Ранее бывший советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин предупредил Украину, что так называемые друзья Киева разорвут страну на части, как только он потерпит поражение. По словам эксперта, Польша, Венгрия, Румыния, Болгария, Словакия и Молдова будут «откусывать целые куски» от страны.

Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что Польша и Венгрия могут вторгнуться на Украину, забрав себе часть ее территорий. По его словам, Будапешт ничего не сдерживает от захвата Закарпатья, где проживает венгерское население. Польша, в свою очередь, присматривает себе Волынскую область.

В результате от Украины останется крохотное государство, считает Риттер. По его словам, избежать такого развития событий можно только скорейшим урегулированием конфликта с Россией.