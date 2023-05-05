В Европарламенте призвали проверить Польшу на превышение полномочий Депутат ЕП Белька призвал проверить Польшу на превышение полномочий из-за запрета импорта из Украины

Фото: Radek Pietruszka/Polska Agencja Prasowa/Global Look press

Марек Белька

Европарламенту следует проверить Польшу на превышение полномочий как государства-члена Евросоюза из-за запрета импорта зерна из Украины, считает депутат Европарламента от Польши Марек Белька. Такое обращение парламентарий направил Еврокомиссии. Он напомнил, что Варшава ввела ограничения на ввоз продовольственных и сельскохозяйственных украинских товаров, сообщает Lenta.ru.

Запрет на импорт был введен в ответ на протесты польских сельскохозяйственных производителей и без консультации с Еврокомиссией в нарушение ее исключительной компетенции в этой области, — пояснил депутат.

Белька подчеркнул, что необходимо установить, уведомляло ли правительство Польши Еврокомиссию о проблемах в связи с торговыми преференциями для Украины, которые вступили в силу в 2022 году. Парламентарий также спросил в обращении, не способствует ли введенный запрет значительному сокращению функционирования «Полос солидарности».

Если подтвердится, что польские власти превысили свои полномочия, наложив запрет на импорт, планирует ли Комиссия применить соответствующие меры к польскому правительству? — уточнил депутат.

Еврокомиссия ранее ввела официальный запрет на поставки украинского зерна в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию. Ограничения были установлены после отказа государств импортировать украинское зерно из-за его переизбытка на рынке. Запрет будет действовать до 5 июня 2023 года.