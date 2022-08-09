В Еврокомиссии ответили на вопрос о запрете шенгенских виз для россиян В ЕК не смогли ответить, будут ли обсуждать предложение о запрете выдачи шенгенских виз россиянам

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В Брюсселе пока не могут сказать, будет ли ЕС обсуждать предложение о запрете выдачи шенгенских виз россиянам и может ли такой запрет стать частью следующего пакета санкций против РФ. Как заявили NEWS.ru в офисе еврокомиссара по внутренним делам Илвы Йоханссон, на этом этапе «рано делать такие предположения».

Если говорить в двух словах, то на данном этапе трудно спекулировать на эту тему. Мы не можем сказать, станет ли этот вопрос частью повестки [следующего саммита ЕС] и не готовы комментировать, — сообщили в Еврокомиссии в ответ на запрос NEWS.ru.

По крайней мере, в Еврокомиссии не утверждают, что собираются включить запрет на выдачу гражданам РФ шенгенских виз (в том числе однократных и многократных виз категории C для туристических и деловых визитов) в следующий проект рестрикций. Напомним, в конце июля ЕС одобрил седьмой пакет санкций против РФ.

Между тем внутри ЕС оформилась группа государств, которые призывают прекратить выдачу «шенгена» гражданам РФ именно на общеевропейском уровне. В частности, глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу пообещал поднять этот вопрос на неформальной встрече министров иностранных дел 27 стран, которая состоится 31 августа. Такую меру поддерживают, в частности, Литва, Польша, Бельгия. С требованием закрыть для россиян въезд в Европу выступил президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, сейчас каждая из стран Шенгенской зоны действует на свое усмотрение и самостоятельно решает, выдавать ли гражданам РФ визы и какие именно — туристические, студенческие, гуманитарные и так далее. Сегодня россияне могут подать заявление на туристическую визу в посольства Италии, Греции, Германии. Чехия, напротив, прекратила выдавать визы гражданам России (за исключением «гуманитарных случаев»), по меньшей мере до марта 2023 года. Единства в этом вопросе внутри ЕС нет.