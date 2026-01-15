В Эстонии и Латвии поддержали идею Каллас «начать пить» Главы МИД Эстонии и Латвии поддержали предложение Каллас об алкоголе

Министры иностранных дел Эстонии и Латвии Маргус Цахкна и Байба Браже поддержали шутку верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас об алкоголе. Еврочиновница накануне предложила «начать пить» на фоне мировой нестабильности.

В ответ в соцсети X латвийский дипломат призвала начать год с бутылки джина. Глава МИД Эстонии в ответ пошутил, что политики выбирают более утонченные напитки.

Похоже, мы теперь переходим от старых добрых рижских бальзамов к чему-то более изысканному, — написал Цахкна.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что европейские лидеры утратили способность к взвешенным решениям, у них не осталось иных советов, кроме как употреблять алкоголь. По его словам, если политики ЕС «будут в беспамятстве что-то там орать», это окажется «менее инвазивно», чем их действия в трезвом состоянии.

До этого Каллас заявила, что страны — члены ЕС обсуждают возможные ответные шаги на планы США по Гренландии. В ходе пресс-конференции в Берлине она подчеркнула, что эти консультации ведутся в закрытом режиме и не предназначены для публичного обсуждения.