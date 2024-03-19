В ЕС придумали, как успокоить фермеров и снизить спрос на зерно из России FT: ЕС введет пошлины в размере €95 за тонну на зерно из России

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Еврокомиссия в ближайшее время введет пошлины на зерно из России и Белоруссии в размере €95 за тонну, чтобы снизить спрос на него и «успокоить фермеров», сообщает британская газета Financial Times. По ее данным, такие меры приведут к росту цен как минимум на 50%. Пошлины также планируется ввести на семена масличных культур и продукты их переработки, уточняет издание.

Евросоюз готовится ввести пошлины на импорт зерна из России и Белоруссии, чтобы успокоить фермеров и некоторые страны-члены, — говорится в сообщении.

Ранее польские фермеры блокировали границу с Литвой для остановки ввоза зерна с Украины. Протестующие аграрии заявили, что украинскую продукцию ввозят в прибалтийскую страну транзитом через польскую территорию, затем перевозчики меняют документы, после чего свободно доставляют зерно в Польшу как товар Евросоюза.

В феврале польские фермеры вскрывали украинские грузовики на границе и высыпали тонны зерна прямо на асфальт. Аграрии срезали замки на машинах при помощи болгарки. На тот момент они заблокировали проезд фурам в 250 местах.

Издание Politico ранее писало, что единственным победителем в торговой войне между Польшей и Украиной стал президент РФ Владимир Путин. По мнению авторов статьи, разногласия Варшавы и Киева оказались выгодными для России, притом что Москва не провоцировала польско-украинский кризис.