Польские фермеры решили остановить «зерновую карусель» с Украины Печиньский: фермеры Польши начали блокаду границы с Литвой из-за зерна с Украины

Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

Польские фермеры приступили к блокаде границы с Литвой для остановки ввоза зерна с Украины, сообщил координатор протестующих Кароль Печиньский. По его словам, которые приводит РИА Новости, аграрии намерены остановить весь трафик.

Настроения такие, чтобы блокировать весь трафик. Мы ничего не пропустим, — сказал Печиньский.

Фермер утверждает, что украинское зерно ввозят в Литву транзитом через польскую территорию. По его словам, в прибалтийской стране перевозчики меняют документы, после чего уже свободно доставляют продовольствие в Польшу как товар Евросоюза. Печиньский подчеркнул, что польские аграрии хотят полностью заблокировать поставки товаров через польскую границу. Координатор протеста заявил, что это необходимо для остановки «зерновой карусели».

Лидер протестующих предупреждал, что 1 марта фермеры перекроют самый крупный пункт пропуска на границе с Литвой — «Будзиско». Он сообщил, что пока в планах фермеров блокировать его в течение недели.

Замминистра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак в свою очередь заявил, что украинское зерно из Литвы, по его информации, не поступает в страну. При этом он оговорился, что имеет в виду поставки в значительных объемах.

В феврале польские фермеры вскрывали украинские грузовики на границе и высыпали тонны зерна прямо на асфальт. Аграрии срезали замки на машинах при помощи болгарки. На тот момент они заблокировали проезд фурам в 250 местах.