В ЕС объяснили, как Россия победила в торговой войне Польши с Украиной Politico: Путин стал единственным победителем в торговой войне Польши с Украиной

Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Единственным победителем в торговой войне между Польшей и Украиной стал президент РФ Владимир Путин, сообщила европейская газета Politico. По мнению авторов статьи, разногласия Варшавы и Киева оказались выгодными для России, при том что Москва не провоцировала польско-украинский кризис.

Единственным победителем торговой войны между двумя союзниками является президент РФ Владимир Путин, поскольку он проецирует мощь России как ведущего мирового экспортера зерна и использует ее для изоляции Украины, — говорится в статье.

В конце февраля украинский журналист Михаил Ткач отправился на границу Польши и Белоруссии, чтобы снять грузовики с российским зерном, пересекающие границу ЕС. Репортер, который впоследствии был задержан, задавался вопросом, почему бастующие польские фермеры блокируют поставки украинского зерна, в то время как российская продукция на миллионы евро беспрепятственно поступает в ЕС.

На прошлой неделе польские фермеры блокировали границу с Литвой для остановки ввоза зерна с Украины. Протестующие аграрии заявили, что украинскую продукцию ввозят в прибалтийскую страну транзитом через польскую территорию, затем перевозчики меняют документы, после чего свободно доставляют зерно в Польшу как товар Евросоюза.