Поляки высыпали из грузовиков тонны украинского зерна прямо на границе Польские фермеры вскрыли украинские грузовики и рассыпали зерно прямо на границе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Польские фермеры, устроившие акцию протеста на таможенном пункте пропуска Ягодин — Дорогуск, вскрывают украинские зерновозы, высыпая зерно прямо на асфальт, сообщает издание «Страна». Манифестантов не останавливают даже замки — их срезают при помощи болгарки. При этом правоохранители не предпринимают мер, чтобы остановить протестующих.

Срезают болгаркой замки и таможенные пломбы, из каждой машины высыпается по тонны три зерна, — рассказывают украинские водители.

11 февраля стало известно, что польские фермеры заблокировали проезд украинским фурам в 250 местах. Аграрии продолжают протестовать против ввоза дешевой сельскохозяйственной продукции с Украины и «зеленой» политики Европейского союза, которая противоречит интересам местных производителей.

Ранее польские фермеры начали протесты перед пунктами пропуска Дорогуск — Ягодин и Хребене — Рава-Русская на границе с Украиной. Они заблокировали движение грузового транспорта.

О том, что протесты польских дальнобойщиков мешают поставкам вооружения Украине от неправительственных организаций (НПО), заявил руководитель украинского фонда «Вернись живым» Тарас Чмут. Он пояснил, что через Польшу от НПО Киев получал беспилотники, грузовые автомобили и приборы ночного видения.

Польские перевозчики начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной с 6 ноября. Они требуют отменить льготы, предоставленные Евросоюзом их украинским коллегам, восстановить прежний порядок лицензирования коммерческого грузового транспорта и аннулировать разрешения, выданные транспортным компаниям Украины после 24 февраля 2022 года. По причине забастовки на границе образовались многокилометровые очереди из большегрузов.