Протесты польских дальнобойщиков мешают поставкам вооружения Украине от неправительственных организаций (НПО), сообщил Reuters руководитель украинского фонда «Вернись живым» Тарас Чмут. Таким образом от НПО Киев получал беспилотники, грузовые автомобили-пикапы и приборы ночного видения.
Оборудование и техника проходят через границу, но этот процесс стал медленнее, — заявил он.
Польские перевозчики, которые около месяца блокируют границу с Украиной, пригрозили ужесточить протесты. Дальнобойщики требуют вернуть для грузов с Украины систему разрешений и дают своему правительству время до четверга, 7 декабря, чтобы решить вопрос.
Ранее представитель украинской Госпогранслужбы Андрей Демченко заявил, что на польско-украинской границе образовалась очередь из 2500 грузовиков. По его словам, пункт пропуска «Смольница» и место пропуска вне КПП «Нижанковичи» приостановили работу.
До этого экс-посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что Киев должен подать в суд на Польшу из-за блокады украинских перевозчиков. По словам дипломата, Украина потерпит огромные убытки по вине Варшавы. Также Чалый добавил, что европейские союзники, несмотря на демонстрацию благорасположения к Киеву, прежде всего заботятся о своих потребностях и интересах. Такой подход может помешать Украине вступить в Евросоюз, считает дипломат.