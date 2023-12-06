Польские дальнобойщики помешали поставкам вооружения на Украину Поставки оружия на Украину осложнились из-за протеста польских дальнобойщиков

Фото: Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

Протесты польских дальнобойщиков мешают поставкам вооружения Украине от неправительственных организаций (НПО), сообщил Reuters руководитель украинского фонда «Вернись живым» Тарас Чмут. Таким образом от НПО Киев получал беспилотники, грузовые автомобили-пикапы и приборы ночного видения.

Оборудование и техника проходят через границу, но этот процесс стал медленнее, — заявил он.

Польские перевозчики, которые около месяца блокируют границу с Украиной, пригрозили ужесточить протесты. Дальнобойщики требуют вернуть для грузов с Украины систему разрешений и дают своему правительству время до четверга, 7 декабря, чтобы решить вопрос.

Ранее представитель украинской Госпогранслужбы Андрей Демченко заявил, что на польско-украинской границе образовалась очередь из 2500 грузовиков. По его словам, пункт пропуска «Смольница» и место пропуска вне КПП «Нижанковичи» приостановили работу.

До этого экс-посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что Киев должен подать в суд на Польшу из-за блокады украинских перевозчиков. По словам дипломата, Украина потерпит огромные убытки по вине Варшавы. Также Чалый добавил, что европейские союзники, несмотря на демонстрацию благорасположения к Киеву, прежде всего заботятся о своих потребностях и интересах. Такой подход может помешать Украине вступить в Евросоюз, считает дипломат.