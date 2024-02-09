Польские фермеры заблокировали два КПП на границе с Украиной

Фото: IMAGO/David Tanecek/Global Look Press

Польские фермеры начали протесты перед пунктами пропуска «Дорогуск — Ягодин» и «Хребене — Рава-Русская» на границе с Украиной, сообщили в Telegram-канале Госпогранслужбы Украины (ГПСУ). Отмечается, что заблокировано движение грузового транспорта. Однако возле первого КПП протестующие поляки намерены пропускать по одному грузовому автомобилю, одному автобусу и одному легковому автомобилю в час.

Из-за акций протеста польских фермеров, начатых сегодня, затруднено движение через пункты пропуска «Медыка — Шегини», «Хребене — Рава-Русская» и «Дорогуск — Ягодин», — говорится в сообщении.

Ранее о том, что протесты польских дальнобойщиков мешают поставкам вооружения Украине от неправительственных организаций (НПО), заявил руководитель украинского фонда «Вернись живым» Тарас Чмут. Он пояснил, что через Польшу от НПО Киев получал беспилотники, грузовые автомобили-пикапы и приборы ночного видения.

Польские перевозчики начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной с 6 ноября. Они требуют отменить льготы, предоставленные Евросоюзом их украинским коллегам, восстановить прежний порядок лицензирования коммерческого грузового транспорта и аннулировать разрешения, выданные транспортным компаниям с Украины после 24 февраля 2022 года. По причине забастовки на границе образовались многокилометровые очереди из большегрузов.