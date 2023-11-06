Погранслужба Украины: в Польше обещали не блокировать КПП для автобусов

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Польские перевозчики планируют заблокировать пункты пропуска на границе с Украиной после полудня 6 ноября, но сделают исключения для автобусов, а также легковых автомобилей и грузовиков с гуманитарным грузом, заявил в эфире телеканала «Рада» представитель украинской Госпогранслужбы Андрей Демченко. При этом отметил, что блокада будет непродолжительной.

Организаторы акции обещают не блокировать движение автобусам, легковым автомобилям и грузовикам, которые перевозят гуманитарную помощь, скоропортящиеся грузы, — пояснил представитель погранслужбы.

Блокировка связана с тем, что польские перевозчики планируют начать забастовку. Первую акцию польских перевозчиков у пропускного пункта Корчова уже согласовали.

По данным РИА Новости, протестующие требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинской армии. Вместе с тем требуется приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после начала СВО, и провести их проверку. Еще одно требование протестующих — разделить очереди пустых и загруженных транспортных средств.

Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявлял, что Польша, поддерживая Украину в конфликте с Россией, стремится обеспечить свое господство на территории региона. Медведев также полагает, что значительный приток украинских беженцев и отказ от российских энергоносителей будут и дальше ухудшать социально-экономическое положение Польши и больно бить по карману миллионов рядовых поляков.