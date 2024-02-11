Польские фермеры перекрыли дорогу фурам с Украины в 250 местах

Фото: Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

Польские фермеры заблокировали проезд украинским фурам в 250 местах, передает Reuters. Аграрии продолжают протестовать против ввоза дешевой сельскохозяйственной продукции с Украины и «зеленой» политики Европейского союза, которая противоречит интересам местных производителей.

Один из плакатов протестующих гласит, что без них «вы будете голодные, голые и трезвые». По данным издания, возмущенные граждане перекрывают дороги и забрасывают грузовики яйцами.

У фермеров есть законные опасения, ожидания и требования ограничить чрезмерный приток товаров с Украины, а также с других неевропейских рынков в ЕС, особенно в Польшу, — заявил глава польского Минсельхоза Чеслав Секирский.

Ранее польские фермеры начали протесты перед пунктами пропуска «Дорогуск — Ягодин» и «Хребене — Рава-Русская» на границе с Украиной. Они заблокировали движение грузового транспорта.

О том, что протесты польских дальнобойщиков мешают поставкам вооружения Украине от неправительственных организаций (НПО), заявил руководитель украинского фонда «Вернись живым» Тарас Чмут. Он пояснил, что через Польшу от НПО Киев получал беспилотники, грузовые автомобили и приборы ночного видения.